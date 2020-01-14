Xiaomi выпустила кондиционер с голосовым управлением

Разработчики уверяют, что Smartmi Air Conditioner A превосходит современные стандарты энергоэффективности. Кондиционер имеет значение APF (годовой коэффициент полезного действия) равное 4,65. Чем оно выше, тем более энергосберегающим является устройство. Так текущий китайский стандарт энергоэффективности для кондиционеров равен 4,5. Сообщается, что новый девайс Xiaomi может сэкономить до 20% электроэнергии по сравнению с другими кондиционерами.

Управлять устройством можно как через приложение, так и голосом. Новинка поддерживает цифрового помощника Xiao AI.

Smartmi Air Conditioner A предлагается в двух версиях для различной площади помещения. Одна модель стоит примерно $333, а вторая — $391.