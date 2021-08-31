Xiaomi выпустила робота для мытья полов

Устройство доступно для предзаказа в Китае с 1 сентября по цене 2399 юаней (около 27 тысяч рублей). Робот имеет встроенное устройство для превращения водопроводной воды в очищенную. Данный пылесос разработан специально для мытья полов. Он имитирует ручную уборку и многократное протирание в обоих направлениях.

Xiaomi Mijia Sweeping Robot 2 Pro оснащён сверхчувствительной системой распознавания препятствий X-CrossAI, а также двумя процессорами. У робота также есть большой пылесборник на 500 мл и резервуар для воды и пыли — два в одном.

Когда такое устройство появится в России, пока неясно.