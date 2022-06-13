Xiaomi выпустит имитирующую восход и закат лампу

Новая лампа MIJIA получила систему для пробуждения, которая имитирует солнце. В устройстве есть массив из 198 светодиодных ламп, которые способны симулировать цикл восхода и захода солнца в течение дня. Так, во время заката устройство может имитировать закат, постепенно выключая свет лампы и создавая условия для полного погружения в сон. Во время восхода солнца интеллектуальная лампа активируется примерно за 30 минут до будильника, чтобы постепенно включать свет.

Отмечается, что лампу MIJIA также можно использовать для помощи в занятиях йогой. Пользователи могут делать регулярные глубокие вдохи синхронно с ритмами устройства. Стоимость новинки составляет 599 юаней (около 5,2 тысячи рублей).