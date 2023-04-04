Яндекс выпустил устройства для умного дома, которые подключаются друг к другу без Wi-Fi

К новой колонке можно подключать датчики, лампочки, розетки и другие Zigbee-устройства разных производителей. Например, можно связать датчик движения и лампочку, и тогда свет будет включаться сам, даже если отключится Wi-Fi. Кроме того, Zigbee-устройства быстрее реагируют на команды. Свет по команде будет включаться мгновенно, обещает Яндекс.

Яндекс Хаб призван заменить новую колонку. К этому устройству тоже можно подключать датчики, розетки и другие гаджеты, а также управлять ими. Если подсоединить к Хабу колонку с Алисой, можно будет отдавать команды голосом.