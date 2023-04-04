Яндекс выпустил устройства для умного дома, которые подключаются друг к другу без Wi-Fi

Яндекс выпустил устройства для умного дома, которые подключаются друг к другу без Wi-FiКолонку, хаб и датчики
Яндекс представил новые устройства умного дома с поддержкой протокола Zigbee, который улучшает их работу. В частности, ассортимент компании пополнится новой Станцией Макс, Яндекс Хабом и набором датчиков.
Фото: Яндекс
К новой колонке можно подключать датчики, лампочки, розетки и другие Zigbee-устройства разных производителей. Например, можно связать датчик движения и лампочку, и тогда свет будет включаться сам, даже если отключится Wi-Fi. Кроме того, Zigbee-устройства быстрее реагируют на команды. Свет по команде будет включаться мгновенно, обещает Яндекс.
Яндекс Хаб призван заменить новую колонку. К этому устройству тоже можно подключать датчики, розетки и другие гаджеты, а также управлять ими. Если подсоединить к Хабу колонку с Алисой, можно будет отдавать команды голосом.
Что касается датчиков, то их в линейке пять. Это датчик открытия окон и дверей, датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, датчик протечки и беспроводная кнопка.