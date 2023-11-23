1,2 терабит/с: Китай запускает самый быстрый в мире Интернет

«Квантовый» скачок в скорости Интернета - это не только возможность просмотра фильмов, но и изменение ситуации во всех отраслях. От молниеносной торговли акциями до мгновенного проведения деловых операций - последствия огромны.

Представьте себе мир, в котором полнометражные фильмы оказываются у вас под рукой за считанные секунды, что делает развлечения мгновенным удовольствием. Но и это еще не все: видеоконференции без задержек, погружение в виртуальную реальность и глобальное сотрудничество в режиме реального времени - это только начало.

Приготовьтесь к тому, что благодаря высокоскоростному Интернету, революционизирующему нашу жизнь, здравоохранение, образование и научные исследования совершат гигантский скачок в будущее.

Правда, его еще нужно дождаться.