1,2 терабит/с: Китай запускает самый быстрый в мире Интернет

1,2 терабит/с: Китай запускает самый быстрый в мире ИнтернетКак такая скорость изменит мир
Новаторское заявление Китая о создании самого быстрого в мире Интернета со скоростью 1,2 терабита данных в секунду изменит использование Сети. Представьте себе, что ваш любимый фильм можно загрузить 150 раз всего за одну секунду.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
«Квантовый» скачок в скорости Интернета - это не только возможность просмотра фильмов, но и изменение ситуации во всех отраслях. От молниеносной торговли акциями до мгновенного проведения деловых операций - последствия огромны.
Представьте себе мир, в котором полнометражные фильмы оказываются у вас под рукой за считанные секунды, что делает развлечения мгновенным удовольствием. Но и это еще не все: видеоконференции без задержек, погружение в виртуальную реальность и глобальное сотрудничество в режиме реального времени - это только начало.
Приготовьтесь к тому, что благодаря высокоскоростному Интернету, революционизирующему нашу жизнь, здравоохранение, образование и научные исследования совершат гигантский скачок в будущее.
Правда, его еще нужно дождаться.