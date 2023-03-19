1,5 млн литров радиоактивной воды утекло с атомной станции в США

Xcel Energy рассказала об утечке воды, содержащей тритий, властям штата и федеральным властям еще в ноябре прошлого года. Однако эта информация не была обнародована до этой недели. Представители штата объяснили такой поступок тем, что они ждали получения дополнительной информации, прежде чем обнародовать ее. По их словам, вода остается на территории Xcel и не представляет непосредственной угрозы для здоровья населения.

На вопрос, почему Xcel Energy не уведомила общественность раньше, компания сказала: “Мы понимаем важность быстрого информирования населения, которое мы обслуживаем, если ситуация представляет непосредственную угрозу здоровью и безопасности. В данном случае такой угрозы не было”.