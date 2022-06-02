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1 млн Гбит/сек: в Японии испытали новейший интернет

Может с таким интернетом в онлайн-играх не будет лагов
Исследователи из Японии установили новый рекорд скорости передачи данных - 1,02 петабита в секунду (Пбит/с). Что еще лучше, прорыв был достигнут с помощью оптоволоконных кабелей, которые должны быть совместимы с существующей инфраструктурой.
1 млн Гбит/сек: в Японии испытали новейший интернет

Даже NASA получит “всего” 400 Гбит/с, когда ESnet6 будет развернут в 2023 году. При скорости 1 Пбит/с теоретически можно транслировать 10 миллионов каналов с разрешением 8K, утверждает команда.

Новый рекорд был установлен исследователями из японского Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) с использованием новых технологий: оптическое волокно содержит четыре жилы - стеклянные трубки, по которым передаются сигналы, - вместо обычной одной. Полоса пропускания расширена до рекордных 20 ТГц благодаря технологии, известной как мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM).

Эта полоса состоит из 801 волнового канала, распределенного по трем диапазонам. С помощью некоторых других новых технологий оптического усиления и модуляции сигнала команда достигла рекордной скорости 1,02 Пбит/с, передавая данные через 51,7 км оптоволоконных кабелей.

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