1 раз в 10 000 лет: Землю поразил самый яркий гамма-всплеск за всю историю наблюдений

1 раз в 10 000 лет: Землю поразил самый яркий гамма-всплеск за всю историю наблюденийТакое происходит не так часто
NASA сообщило, что 9 октября 2022 года был зафиксирован гамма-всплеск из точки, удаленной от нас на 1900 световых лет. Это событие было ярче, чем любое другое, наблюдавшееся человеческой цивилизацией, и было классифицировано как событие "1 на 10 000 лет".
Фото: NASA
Этот всплеск был в 70 раз ярче, чем все когда-либо обнаруженные, и охватывал 15 величин электромагнитного спектра - от радио- до гамма-излучения.
Наиболее вероятным механизмом всплеска было рождение черной дыры. Смерть сверхмассивной звезды привело к сверхновой звезде, оставившей после себя сингулярность, которая генерирует пару узких струй частиц в противоположных направлениях со скоростью, близкой к скорости света, поглощая материю в своей окрестности. Ударные волны от этих струй порождают гамма-излучение.