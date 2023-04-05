1 раз в 10 000 лет: Землю поразил самый яркий гамма-всплеск за всю историю наблюдений

Этот всплеск был в 70 раз ярче, чем все когда-либо обнаруженные, и охватывал 15 величин электромагнитного спектра - от радио- до гамма-излучения.

Наиболее вероятным механизмом всплеска было рождение черной дыры. Смерть сверхмассивной звезды привело к сверхновой звезде, оставившей после себя сингулярность, которая генерирует пару узких струй частиц в противоположных направлениях со скоростью, близкой к скорости света, поглощая материю в своей окрестности. Ударные волны от этих струй порождают гамма-излучение.