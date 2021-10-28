10 календарей с подарками на все случаи жизни

Эксперты издания составили список самых разных адвент-календарей. Какие-то из них предлагают на каждый день по отдельному подарку, а какие-то - детали, чтобы собрать один большой презент. Также обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Адвент-календарь электронных игр Eight Innovation. Если вы любите ретро-игры и интересуетесь электроникой, то вам понравится этот подарок. Ежедневно вы сможете открывать для себя новые компоненты, и в результате к концу месяца вам будут доступны 24 игры, в том числе Whack-A-Mole, Ping Pong и Code Breaker. Не переживайте, если в электронике вы не разбираетесь: в комплекте к каждой игре идёт инструкция.