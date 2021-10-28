10 календарей с подарками на все случаи жизни

Наука и технологии
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10 календарей с подарками на все случаи жизниДля любителей технологий и необычных вещей
Кажется, что Новый год и Рождество не так скоро, но подарки к ним присматривать можно уже сейчас. Поэтому журнал BBC Science Focus Magazine предложил подборку 10 календарей с нетипичными презентами внутри.
Эксперты издания составили список самых разных адвент-календарей. Какие-то из них предлагают на каждый день по отдельному подарку, а какие-то - детали, чтобы собрать один большой презент. Также обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Адвент-календарь электронных игр Eight Innovation. Если вы любите ретро-игры и интересуетесь электроникой, то вам понравится этот подарок. Ежедневно вы сможете открывать для себя новые компоненты, и в результате к концу месяца вам будут доступны 24 игры, в том числе Whack-A-Mole, Ping Pong и Code Breaker. Не переживайте, если в электронике вы не разбираетесь: в комплекте к каждой игре идёт инструкция.
- Адвент-календарь «Кошмар перед Рождеством». Здесь вы каждый день будете получать фигурку персонажа из фильма. Также существуют варианты подобных календарей, связанных со вселенными Marvel , The Office и «Гарри Поттера».
- Рождественский календарь носков. В календаре - 12 пар носков: 7 коротких и 5 длинных. Каждый оформлен в стиле серии книг и фильмов про Гарри Поттера.
- Адвент-календарь попкорна Joe & Seph's. Если вам хочется приобрести календарь с едой, то это может стать хорошим выбором. Ежедневно можно открывать для себя новые вкусы попкорна (всего их 12) в небольших пакетиках. Сделан этот попкорн Великобритании из натуральных, веганских и безглютеновых ингредиентов.
- Адвент-календарь Volkswagen Camper. Календарь позволит собрать модель автомобиля. Кроме того, в комплект входит инструкция и руководство, где рассказывается история VW Type 2.
- Ретро-радио адвент-календарь. За 24 дня вы сможете сделать FM-радио. Правда, вам ещё понадобится ещё 2 батарейки AA, чтобы включить устройство.
- Адвент-календарь Star Wars X-Wing Fighter. Идеально подходит для всех, кто любит сагу «Звёздные войны». Вы сможете самостоятельно собрать и раскрасить истребитель X-Wing.
- Адвент-календарь «12 дней Бонда». Вы станете обладателем реквизита из легендарной франшизы. Помимо обычных предметов, есть и сладости: трюфели, попкорн. Несмотря на высокую цену, идеально подойдёт поклонникам Бонда.
- Рождественский календарь с 12 видами приправы карри. Здесь вы найдёте 12 смесей специй, к каждой из которых идёт отдельный рецепт. Календарь отлично подходит для гурманов.
- Адвент-календарь Marvel. Эта модель календаря - с пустыми ячейками. Предполагается, что вы будете ежегодно наполнять их своими сладостями.
Источник: BBC Science Focus Magazine