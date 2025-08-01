10 лет назад в Гренландии произошло мощное наводнение, но никто его не заметил

Под ледником находится озеро, которое за 10 дней выпустило около 90 миллионов кубометров воды — это примерно столько же, сколько проходит через Ниагарский водопад за девять часов пикового потока. Вода под сильным давлением прорвала лед, подняв куски льда на 25 метров вверх и создав кратер глубиной 85 метров и площадью 2 квадратных километра. На поверхности льда остались трещины и следы сильного разрушения.

Ранее считалось, что вода под ледниками всегда течет вниз к морю, но это открытие показало, что она может подниматься вверх, ломая лед. Такое поведение воды может влиять на скорость таяния ледников и уровень моря, но пока не учитывается в климатических моделях.

Открытие сделали, используя данные нескольких спутников, включая ESA CryoSat и NASA ICESat-2, а также 3D-модели льда.