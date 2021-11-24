10 лучших бюджетных квадрокоптеров

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10 лучших бюджетных квадрокоптеровПо версии специалистов «М.Видео-Эльдорадо»
Сейчас дроны стали куда более доступными, чем несколько лет назад. О самых недорогих и качественных моделях рассказали эксперты компании «М.Видео-Эльдорадо» на «Хабре».
На представленных ниже моделях, отмечается в статье, можно потренироваться снимать в полёте и при этом не бояться, что техника разобьётся. Кроме того, стоят все они - до 30 тысяч рублей (в зависимости от варианта комплектации).
- Hiper Shadow FPV. Очень простой, но при этом многофункциональный дрон. Сам по себе он небольшого размера, весит тоже немного, поэтому отлично подойдёт новичкам. Оснащено устройство HD-камерой и может работать довольно длительное время (28 минут) без подзарядки. Управлять им можно при помощи пульта, а для приёма и демонстрации FPV-видео понадобится смартфон. Чтобы записывать ролики, нужно будет приобрести карту памяти microSD. Ещё здесь есть три скоростных режима. Стоит модель примерно 7500 рублей.
- XKJ L900 Pro GPS. Квадрокоптер имеет 4K UHD-камеру, аккумулятор ёмкостью 2200 мА*ч, а также режим «Следуй за мной». Как и предыдущее устройство, это даёт возможность снимать всё вокруг в течение 28 минут. Из минусов модели - сложность управления и съёмки в ветренный день, не очень хорошее качество видео, отсутствие регулируемого подвеса камеры. Цена дрона - 6-10 тысяч рублей.
- FPV JJRC H86. Достоинствами модели являются хорошая автономность и эргономика, довольно высокое качество сборки, стабильность работы, надёжная и прочная конструкция. Также доступны некоторые полезные функции: переворот на 360 градусов, удержание высоты, управление жестами, следование за пилотом, полёт по установленной орбите. Хватит заряда устройства примерно на 10 минут (объём батареи - 1500 мА*ч). Управлять можно дроном при помощи смартфона. Стоит он 5-7 тысяч рублей.
- DJI Ryze Tello. Отличается простым управлением и интуитивно понятным интерфейсом. Корпус здесь тоже очень прочный. Из-за небольших габаритов на ветру его лучше не использовать. Без подзарядки работает аппарат в течение 13 минут. У него есть множество режимов съёмки и полёта, управлять им можно только при помощи смартфона. Радиус действия - 100 метров. Стоит дрон 8-12 тысяч рублей.
- Syma X30. Дрон, оснащённый двумя камерами и способный летать на автопилоте. Видео здесь можно записывать в разрешении 720p. Ёмкость батареи составляет 1700 мА*ч, а для достижения полного уровня заряда понадобится 3 часа. Управляется модель при помощи смартфона (через приложение) либо при помощи пульта, имеет несколько режимов полёта. В среднем хватает полного заряда на 26 минут полёта. Цена устройства - 9-13 тысяч рублей.
- Syma Z6. Отличается компактностью и небольшим весом (210 граммов). Благодаря подсветке можно следить за устройством даже ночью. Снимки можно здесь делать в разрешении до 4К, видео же получится записать в Full HD 30 к/с. Наблюдать за всем, что происходит во время полёта, пользователь может со смартфона, как и управлять квадрокоптером. Из интересных функций - автоматический возврат домой (к точке взлёта), облёт по заданному маршруту, следование за полётным контроллером, управление жестами. Время работы без подзарядки составляет у модели 27 минут. Цена - 9-17 тысяч рублей.
- MJX Bugs 20. Это уже более продвинутая модель. Ключевые особенности дрона - функция электронной стабилизации камеры, надёжность, простота управления, привлекательный дизайн. Устройство требует регистрации. Светодиодная подсветка позволит запускать аппарат даже ночью. Видео здесь записывается в 4К 30 к/с и 1080p 60 к/с, при этом качество у него отличное. FPV-изображение транслируется на расстоянии до 600 метров, 4К - до 450 метров. Есть возможность добавить карту памяти на 128 ГБ. Время нахождения дрона в полёте составляет 22 минуты. Стоимость устройства - 15-18 тысяч рублей.
- MJX Bugs 16 Pro. Ещё один продвинутый вариант из бюджетных устройств. Имеет 3-осевой подвес и электронную стабилизацию EIS. Время полёта при этом составляет 25-27 минут, а если взять модель с тремя батареями, то оно увеличится до часа и более. Также в комплекте здесь идёт специальная сумка для переноски. Видео можно записывать в 3840×2160 при 30 к/с и в 1080P при 60 к/с. Кроме того, оснащён дрон 50-кратным цифровым зумом. Управляется аппарат через смартфон или при помощи пульта. Стоит устройство 17-25 тысяч рублей.
- DJI Mini SE. Дрон может находиться от пользователя на расстоянии до 4 км и подниматься на высоту до 3 тысяч метров. Скорость полёта у него тоже довольно неплохая - 46,8 км/ч, присутствует здесь и функция сопротивления ветру. Время полёта при полной зарядке - 30 минут максимум. Запись видео здесь осуществляется в 2,7К и 30 к/с, Full HD и 60 к/с, есть поддержка стабилизации изображения. Управляется аппарат при помощи телефона либо пульта. Стоит квадрокоптер 23-48 тысяч рублей.
- Xiaomi FIMI X8 Mini. Одна из самых совершенных моделей. Отличается приятной ценой и широкой функциональностью. Позволяет записывать видео 4К 30 к/с и HDR. Есть возможность снимать с профилем F-log. Потоковое видео при этом пользователь может сразу запустить в соцсетях. Есть и функция фотосъёмки в формате JPG и RAW. Управление устройством осуществляется при помощи пульта дистанционного управления либо смартфона. Максимальное время работы дрона - до 30 минут, скорость полёта составляет у него 16 м/с. Цена модели - 30-38 тысяч рублей.
Источник: Хабр