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10 лучших бюджетных квадрокоптеров

По версии специалистов «М.Видео-Эльдорадо»
Сейчас дроны стали куда более доступными, чем несколько лет назад. О самых недорогих и качественных моделях рассказали эксперты компании «М.Видео-Эльдорадо» на «Хабре».
10 лучших бюджетных квадрокоптеров

На представленных ниже моделях, отмечается в статье, можно потренироваться снимать в полёте и при этом не бояться, что техника разобьётся. Кроме того, стоят все они - до 30 тысяч рублей (в зависимости от варианта комплектации).

  1. Hiper Shadow FPV. Очень простой, но при этом многофункциональный дрон. Сам по себе он небольшого размера, весит тоже немного, поэтому отлично подойдёт новичкам. Оснащено устройство HD-камерой и может работать довольно длительное время (28 минут) без подзарядки. Управлять им можно при помощи пульта, а для приёма и демонстрации FPV-видео понадобится смартфон. Чтобы записывать ролики, нужно будет приобрести карту памяти microSD. Ещё здесь есть три скоростных режима. Стоит модель примерно 7500 рублей.
10 лучших бюджетных квадрокоптеров
  1. XKJ L900 Pro GPS. Квадрокоптер имеет 4K UHD-камеру, аккумулятор ёмкостью 2200 мА*ч, а также режим «Следуй за мной». Как и предыдущее устройство, это даёт возможность снимать всё вокруг в течение 28 минут. Из минусов модели - сложность управления и съёмки в ветренный день, не очень хорошее качество видео, отсутствие регулируемого подвеса камеры. Цена дрона - 6-10 тысяч рублей.
10 лучших бюджетных квадрокоптеров
  1. FPV JJRC H86. Достоинствами модели являются хорошая автономность и эргономика, довольно высокое качество сборки, стабильность работы, надёжная и прочная конструкция. Также доступны некоторые полезные функции: переворот на 360 градусов, удержание высоты, управление жестами, следование за пилотом, полёт по установленной орбите. Хватит заряда устройства примерно на 10 минут (объём батареи - 1500 мА*ч). Управлять можно дроном при помощи смартфона. Стоит он 5-7 тысяч рублей.
10 лучших бюджетных квадрокоптеров
  1. DJI Ryze Tello. Отличается простым управлением и интуитивно понятным интерфейсом. Корпус здесь тоже очень прочный. Из-за небольших габаритов на ветру его лучше не использовать. Без подзарядки работает аппарат в течение 13 минут. У него есть множество режимов съёмки и полёта, управлять им можно только при помощи смартфона. Радиус действия - 100 метров. Стоит дрон 8-12 тысяч рублей.
10 лучших бюджетных квадрокоптеров
  1. Syma X30. Дрон, оснащённый двумя камерами и способный летать на автопилоте. Видео здесь можно записывать в разрешении 720p. Ёмкость батареи составляет 1700 мА*ч, а для достижения полного уровня заряда понадобится 3 часа. Управляется модель при помощи смартфона (через приложение) либо при помощи пульта, имеет несколько режимов полёта. В среднем хватает полного заряда на 26 минут полёта. Цена устройства - 9-13 тысяч рублей.
10 лучших бюджетных квадрокоптеров
  1. Syma Z6. Отличается компактностью и небольшим весом (210 граммов). Благодаря подсветке можно следить за устройством даже ночью. Снимки можно здесь делать в разрешении до 4К, видео же получится записать в Full HD 30 к/с. Наблюдать за всем, что происходит во время полёта, пользователь может со смартфона, как и управлять квадрокоптером. Из интересных функций - автоматический возврат домой (к точке взлёта), облёт по заданному маршруту, следование за полётным контроллером, управление жестами. Время работы без подзарядки составляет у модели 27 минут. Цена - 9-17 тысяч рублей.
10 лучших бюджетных квадрокоптеров
  1. MJX Bugs 20. Это уже более продвинутая модель. Ключевые особенности дрона - функция электронной стабилизации камеры, надёжность, простота управления, привлекательный дизайн. Устройство требует регистрации. Светодиодная подсветка позволит запускать аппарат даже ночью. Видео здесь записывается в 4К 30 к/с и 1080p 60 к/с, при этом качество у него отличное. FPV-изображение транслируется на расстоянии до 600 метров, 4К - до 450 метров. Есть возможность добавить карту памяти на 128 ГБ. Время нахождения дрона в полёте составляет 22 минуты. Стоимость устройства - 15-18 тысяч рублей.
10 лучших бюджетных квадрокоптеров
  1. MJX Bugs 16 Pro. Ещё один продвинутый вариант из бюджетных устройств. Имеет 3-осевой подвес и электронную стабилизацию EIS. Время полёта при этом составляет 25-27 минут, а если взять модель с тремя батареями, то оно увеличится до часа и более. Также в комплекте здесь идёт специальная сумка для переноски. Видео можно записывать в 3840×2160 при 30 к/с и в 1080P при 60 к/с. Кроме того, оснащён дрон 50-кратным цифровым зумом. Управляется аппарат через смартфон или при помощи пульта. Стоит устройство 17-25 тысяч рублей.
10 лучших бюджетных квадрокоптеров
  1. DJI Mini SE. Дрон может находиться от пользователя на расстоянии до 4 км и подниматься на высоту до 3 тысяч метров. Скорость полёта у него тоже довольно неплохая - 46,8 км/ч, присутствует здесь и функция сопротивления ветру. Время полёта при полной зарядке - 30 минут максимум. Запись видео здесь осуществляется в 2,7К и 30 к/с, Full HD и 60 к/с, есть поддержка стабилизации изображения. Управляется аппарат при помощи телефона либо пульта. Стоит квадрокоптер 23-48 тысяч рублей.
10 лучших бюджетных квадрокоптеров
  1. Xiaomi FIMI X8 Mini. Одна из самых совершенных моделей. Отличается приятной ценой и широкой функциональностью. Позволяет записывать видео 4К 30 к/с и HDR. Есть возможность снимать с профилем F-log. Потоковое видео при этом пользователь может сразу запустить в соцсетях. Есть и функция фотосъёмки в формате JPG и RAW. Управление устройством осуществляется при помощи пульта дистанционного управления либо смартфона. Максимальное время работы дрона - до 30 минут, скорость полёта составляет у него 16 м/с. Цена модели - 30-38 тысяч рублей.
10 лучших бюджетных квадрокоптеров
Источник: Хабр
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