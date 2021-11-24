10 лучших бюджетных квадрокоптеров

На представленных ниже моделях, отмечается в статье, можно потренироваться снимать в полёте и при этом не бояться, что техника разобьётся. Кроме того, стоят все они - до 30 тысяч рублей (в зависимости от варианта комплектации).

Hiper Shadow FPV. Очень простой, но при этом многофункциональный дрон. Сам по себе он небольшого размера, весит тоже немного, поэтому отлично подойдёт новичкам. Оснащено устройство HD-камерой и может работать довольно длительное время (28 минут) без подзарядки. Управлять им можно при помощи пульта, а для приёма и демонстрации FPV-видео понадобится смартфон. Чтобы записывать ролики, нужно будет приобрести карту памяти microSD. Ещё здесь есть три скоростных режима. Стоит модель примерно 7500 рублей.