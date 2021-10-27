10 лучших подарков для любителей игр и сериалов

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10 лучших подарков для любителей игр и сериаловОни точно понравятся фанату фэнтези-вселенных
Редакция журнала BBC Science Focus Magazine представила подборку самых интересных вещей для тех, кто увлекается кино- и игровыми вселенными.
В список лучших подарков для любителей фэнтези-миров вошли 10 предметов. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Открывалка для бутылок Thor's Hammer. С помощью этого «молота Тора» можно будет открыть любые напитки. Кроме того, такую открывалку удобно носить с собой: достаточно просто прикрепить её к ключам. Габариты у неё небольшие (7 на 3 см), поэтому переживать из-за того, что она не поместится в карман, не придётся.
- Lego Millennium Falcon. Это, по словам компании Lego, одна из самых больших моделей, которые она когда-либо создавала. После сборки можно рассмотреть даже мельчайшие детали интерьера. Это отличный подарок для фаната «Звёздных войн».
- Плащ-невидимка Гарри Поттера. У плаща есть зелёная подкладка, благодаря которой можно по-настоящему исчезнуть, правда, лишь на видео. Для этого нужно скачать приложение на смартфон и следовать инструкции в нём.
- Шахматы Jurassic Park. Для тех, кто любит настольные игры и «Парк Юрского периода». Вместо привычных шахматных фигур здесь 32 динозавра из франшизы.
- Вечный календарь. Если вы знаете тех, кто любит замысловатые головоломки, то этот 3D-календарь может стать идеальным подарком. После сборки по нему можно будет точно рассчитывать все прошлые и будущие даты.
- Sega Genesis Mini. Подойдёт для заядлых геймеров. По мощности она равна игровой консоли, но при этом меньшего размера. Также устройство содержит 42 классических игры, в том числе Sonic the Hedgehog 2, Street Fighter 2 и Earthworm Jim. В комплекте также идут два геймпада, блок питания, USB-адаптер и кабель HDMI. То есть наслаждаться играми можно будет сразу же.
- Световой меч джедая. Позвольте другому совершить путешествие по «Звёздным войнам». Оружие довольно прочное: рукоятка - из металла, «лезвие» - из поликарбоната. Кроме того, цвет «лезвия» можно менять: доступны 12 вариантов. Длина меча - 110 см (вместе с ручкой). Заряжается он через USB-кабель. Также здесь есть различные звуковые и световые эффекты.
- Настольная игра A Game of Thrones. Поклонники «Игры престолов» точно обрадуются этому подарку. Они смогут сражаться с противниками, чтобы захватить дома Вестероса. При этом для игры необходимо 3-6 игроков.
- Карты фэнтези-мира. Подойдёт любителям Толкина. Эти карты воссозданы в стиле «Властелина колец».
- Ретро-плакаты Lord of the Rings. Для будущих «туристов» Мордора можно приобрести эти постеры. Изображения нанесены не на бумагу, а на холст, а это значит, что радовать глаз в доме они будут дольше.
Источник: BBC Science Focus Magazine