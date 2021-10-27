10 лучших подарков для любителей игр и сериалов

В список лучших подарков для любителей фэнтези-миров вошли 10 предметов. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Открывалка для бутылок Thor's Hammer. С помощью этого «молота Тора» можно будет открыть любые напитки. Кроме того, такую открывалку удобно носить с собой: достаточно просто прикрепить её к ключам. Габариты у неё небольшие (7 на 3 см), поэтому переживать из-за того, что она не поместится в карман, не придётся.

Lego Millennium Falcon. Это, по словам компании Lego, одна из самых больших моделей, которые она когда-либо создавала. После сборки можно рассмотреть даже мельчайшие детали интерьера. Это отличный подарок для фаната «Звёздных войн».

Плащ-невидимка Гарри Поттера. У плаща есть зелёная подкладка, благодаря которой можно по-настоящему исчезнуть, правда, лишь на видео. Для этого нужно скачать приложение на смартфон и следовать инструкции в нём.

Шахматы Jurassic Park. Для тех, кто любит настольные игры и «Парк Юрского периода». Вместо привычных шахматных фигур здесь 32 динозавра из франшизы.