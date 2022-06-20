10 лучших снайперских винтовок армии Украины

Среди винтовок армии Украины есть как современные, так и довольно устаревшие модели. Но вот самые популярные из них.

Zbroyar Z-10. Эта самозарядная винтовка была создана в 2011 году. Принцип её работы - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Калибр здесь - 7,62 мм, патрон - 308 Win. Ствол винтовки закреплён, что позволяет стабильно вести огонь. Из особенностей модели - объединение рукоятки взведения с рамой затвора. Масса винтовки - 5 кг, ёмкость магазина - 10 патронов. Отличается большой кучностью стрельбы и прицельной дальностью 800 м.