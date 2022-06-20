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10 лучших снайперских винтовок армии Украины

Они чаще всего используются украинскими военными
Эксперт YouTube-канала Patr1ot назвал самые популярные модели винтовок, которые применяются в военных действиях украинскими солдатами.
10 лучших снайперских винтовок армии Украины

Среди винтовок армии Украины есть как современные, так и довольно устаревшие модели. Но вот самые популярные из них.

  1. Zbroyar Z-10. Эта самозарядная винтовка была создана в 2011 году. Принцип её работы - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Калибр здесь - 7,62 мм, патрон - 308 Win. Ствол винтовки закреплён, что позволяет стабильно вести огонь. Из особенностей модели - объединение рукоятки взведения с рамой затвора. Масса винтовки - 5 кг, ёмкость магазина - 10 патронов. Отличается большой кучностью стрельбы и прицельной дальностью 800 м.
10 лучших снайперских винтовок армии Украины
  1. Barret M82. Американская крупнокалиберная модель винтовки. Создана она была в 1980 году. Чаще всего она используется в качестве оружия против вражеской пехоты. Принцип работы оружия - короткий ход ствола. Калибр - 12,7 мм, патрон - 12,7 x 99 мм, ёмкость магазина - 10 патронов. Весит винтовка 14 кг, а дальность её стрельбы равняется 1830 м.
10 лучших снайперских винтовок армии Украины
  1. СВД. Это советская модель, созданная в конце 1950-х годов. Имеет калибр 7,62 мм, патрон 7,62 x 54 мм. Принцип работы представляет собой отвод пороховых газов, поворотный затвор. Ёмкость магазина здесь - 10 патронов, а скорострельность - 30 выстрелов в минуту. Прицельная дальность составляет 1300 м. Стрелять можно при этом обычными винтовочными патронами или специальными снайперскими.
10 лучших снайперских винтовок армии Украины
  1. Zbroyar Z-008. Создана винтовка была в 2007 году. Эта модель представляет собой серию винтовок с продольно-скользящим затвором. Имеет калибр 7,62 мм, патрон 308 Win, 6 боевых упоров. Существуют версии этой винтовки с тремя разновидностями стволов: 510, 610, 660 мм. Прицельная дальность равняется 1 км, масса - 6 кг.
10 лучших снайперских винтовок армии Украины
  1. Snipex T-Rex. Данная крупнокалиберная винтовка разработана была в 2017 году. Она имеет калибр 14,5 мм, патрон - 14,5 x 114 мм. Модель представляет собой самозарядную винтовку, собранную по схеме булл-ап. Обладает она продольно-скользящим поворотным затвором с 13 боевыми упорами. Оснащено оружие планкой Пикатинни для установки прицелов. Дальность стрельбы равняется 2 км, а максимальная - 7 км.
10 лучших снайперских винтовок армии Украины
  1. Savage 110. Американская винтовка, разработанная в 2009 году. Принцип работы у неё - продольно-скользящий затвор, калибр - 7,62 и 8,6 мм, патроны используются калибра 300 Win, 338 LM. Ёмкость съёмного магазина равняется у оружия 5-6 патронов (в зависимости от калибра). Масса винтовки - 7 кг, дальность стрельбы при этом составляет до 1,5 км.
10 лучших снайперских винтовок армии Украины
  1. Fort-301. Винтовка украинского производства. Используется военными с 2009 года. Принцип работы представляет собой отвод пороховых газов, поворотный затвор. Имеет калибр 7,62 мм. Что касается патронов, то применяются здесь патроны калибра 7,62 x 51 мм. Магазин обладает ёмкостью в 25 патронов. Имеет винтовка и оптический прицел. Дальность стрельбы составляет 1 км.
10 лучших снайперских винтовок армии Украины
  1. Steyr-Mannlicher SSG 08. Австрийская винтовка, разработанная в 2008 году. Принцип работы оружия - продольно-скользящий затвор. Это винтовка калибра 7,62 и 8,6 мм, патроны - 7,62 x 51 мм (300 Win и 338 LM). Ствол винтовки сделан из закалённой стали. Ёмкость магазинов может составлять от 6 до 10 патронов. Прицельная дальность стрельбы (в зависимости от калибра) - до 1,5 км.
10 лучших снайперских винтовок армии Украины
  1. Barrett MRAD. Американская модель, созданная для спецопераций. С 2015 года находится на вооружении сил специального назначения Украины. Имеет калибр 7,62 и 8,6 мм, патроны 308 Win, 300 Win Mag, 338 LM. Принцип работы - продольно-скользящий затвор. Винтовка отличается от других моделей тем, что стрелок может сменить ствол и калибр, при этом меняется затвор, приёмник магазина. Ёмкость магазина составляет 10 патронов. Масса винтовки равняется 6,3 кг, точность составляет 1,5 км.
10 лучших снайперских винтовок армии Украины
  1. Surgeon PSR. Это американская снайперская винтовка. Разработана она была в этом году. Принцип работы винтовки - продольно-скользящий затвор. Используются здесь патроны калибра 8,6 мм (338 LM), ёмкость магазина - 5 патронов. Масса оружия равняется 7,7 кг. Применяют такую винтовку снайперы специальных полицейских и военных подразделений. Прицельная дальность у винтовки равняется 1,5 км.
10 лучших снайперских винтовок армии Украины
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