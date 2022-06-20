10 лучших снайперских винтовок армии Украины

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10 лучших снайперских винтовок армии УкраиныОни чаще всего используются украинскими военными
Эксперт YouTube-канала Patr1ot назвал самые популярные модели винтовок, которые применяются в военных действиях украинскими солдатами.
Среди винтовок армии Украины есть как современные, так и довольно устаревшие модели. Но вот самые популярные из них.
- Zbroyar Z-10. Эта самозарядная винтовка была создана в 2011 году. Принцип её работы - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Калибр здесь - 7,62 мм, патрон - 308 Win. Ствол винтовки закреплён, что позволяет стабильно вести огонь. Из особенностей модели - объединение рукоятки взведения с рамой затвора. Масса винтовки - 5 кг, ёмкость магазина - 10 патронов. Отличается большой кучностью стрельбы и прицельной дальностью 800 м.
- Barret M82. Американская крупнокалиберная модель винтовки. Создана она была в 1980 году. Чаще всего она используется в качестве оружия против вражеской пехоты. Принцип работы оружия - короткий ход ствола. Калибр - 12,7 мм, патрон - 12,7 x 99 мм, ёмкость магазина - 10 патронов. Весит винтовка 14 кг, а дальность её стрельбы равняется 1830 м.
- СВД. Это советская модель, созданная в конце 1950-х годов. Имеет калибр 7,62 мм, патрон 7,62 x 54 мм. Принцип работы представляет собой отвод пороховых газов, поворотный затвор. Ёмкость магазина здесь - 10 патронов, а скорострельность - 30 выстрелов в минуту. Прицельная дальность составляет 1300 м. Стрелять можно при этом обычными винтовочными патронами или специальными снайперскими.
- Zbroyar Z-008. Создана винтовка была в 2007 году. Эта модель представляет собой серию винтовок с продольно-скользящим затвором. Имеет калибр 7,62 мм, патрон 308 Win, 6 боевых упоров. Существуют версии этой винтовки с тремя разновидностями стволов: 510, 610, 660 мм. Прицельная дальность равняется 1 км, масса - 6 кг.
- Snipex T-Rex. Данная крупнокалиберная винтовка разработана была в 2017 году. Она имеет калибр 14,5 мм, патрон - 14,5 x 114 мм. Модель представляет собой самозарядную винтовку, собранную по схеме булл-ап. Обладает она продольно-скользящим поворотным затвором с 13 боевыми упорами. Оснащено оружие планкой Пикатинни для установки прицелов. Дальность стрельбы равняется 2 км, а максимальная - 7 км.
- Savage 110. Американская винтовка, разработанная в 2009 году. Принцип работы у неё - продольно-скользящий затвор, калибр - 7,62 и 8,6 мм, патроны используются калибра 300 Win, 338 LM. Ёмкость съёмного магазина равняется у оружия 5-6 патронов (в зависимости от калибра). Масса винтовки - 7 кг, дальность стрельбы при этом составляет до 1,5 км.
- Fort-301. Винтовка украинского производства. Используется военными с 2009 года. Принцип работы представляет собой отвод пороховых газов, поворотный затвор. Имеет калибр 7,62 мм. Что касается патронов, то применяются здесь патроны калибра 7,62 x 51 мм. Магазин обладает ёмкостью в 25 патронов. Имеет винтовка и оптический прицел. Дальность стрельбы составляет 1 км.
- Steyr-Mannlicher SSG 08. Австрийская винтовка, разработанная в 2008 году. Принцип работы оружия - продольно-скользящий затвор. Это винтовка калибра 7,62 и 8,6 мм, патроны - 7,62 x 51 мм (300 Win и 338 LM). Ствол винтовки сделан из закалённой стали. Ёмкость магазинов может составлять от 6 до 10 патронов. Прицельная дальность стрельбы (в зависимости от калибра) - до 1,5 км.
- Barrett MRAD. Американская модель, созданная для спецопераций. С 2015 года находится на вооружении сил специального назначения Украины. Имеет калибр 7,62 и 8,6 мм, патроны 308 Win, 300 Win Mag, 338 LM. Принцип работы - продольно-скользящий затвор. Винтовка отличается от других моделей тем, что стрелок может сменить ствол и калибр, при этом меняется затвор, приёмник магазина. Ёмкость магазина составляет 10 патронов. Масса винтовки равняется 6,3 кг, точность составляет 1,5 км.
- Surgeon PSR. Это американская снайперская винтовка. Разработана она была в этом году. Принцип работы винтовки - продольно-скользящий затвор. Используются здесь патроны калибра 8,6 мм (338 LM), ёмкость магазина - 5 патронов. Масса оружия равняется 7,7 кг. Применяют такую винтовку снайперы специальных полицейских и военных подразделений. Прицельная дальность у винтовки равняется 1,5 км.