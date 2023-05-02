10 самых больших городов мира

Из-за довольно значительного роста населения Земли увеличилось и количество жителей самых крупных городов мира. Специалисты опасаются, что это приведёт к перенаселённости и к загрязнению окружающей среды.

Вот 10 самых густонаселённых городов планеты.

Токио, Япония – 37,4 млн человек. Площадь этого мегаполиса составляет всего 13 452 квадратных километра. Это значит, что на 1 км в среднем приходится 2 642 человека. Поэтому одной из основных проблем в этом городе является нехватка жилья. А ещё по городу тяжело передвигаться из-за переполненного транспорта.

Дели, Индия – 29,3 млн человек. Эта территория включает город Нью-Дели (то есть столицу) и ещё ряд региональных штатов. Инфраструктура города уже устарела, а существует город уже более 2 тысяч лет. Серьёзные проблемы в Дели с загрязнением окружающей среды от промышленности и дорог, а также с жильём.

Шанхай, Китай — 26,3 млн человек. Много лет назад Шанхай представлял собой всего лишь небольшую деревушку. Сегодня это самый крупный город в Китае. Он славится торговым районом Нанкин-роуд, где вы можете найти современные торговые центры, традиционные китайские магазины и закусочные.

Сан-Паулу, Бразилия — 21,8 млн человек. Этот город - город контрастов. Крайняя бедность в нём сочетается с роскошью. Здесь вы можете увидеть небоскрёбы и городские трущобы - фавелы. Основная проблема Сан-Паулу - водоснабжение, так как в городе мало естественных источников питьевой воды.

Мехико, Мексика – 21,6 млн человек. Ещё в 1900 году в этом городе проживали всего 500 тысяч человек. Однако из-за перемещений людей из сельской местности в города к 1970-м годам население возросло до 9 миллионов. Жилья не хватало, поэтому многие основывали незаконные трущобы по всему городу.