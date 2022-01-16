10 самых интересных устройств с выставки Consumer Electronics Show – 2022

На Consumer Electronics Show были продемонстрированы множество интересных девайсов, среди которых автомобиль, меняющий цвет после нажатия на кнопку, пульты управления, не требующие подзарядки, и т.п. О них - ниже.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.