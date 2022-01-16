10 самых интересных устройств с выставки Consumer Electronics Show – 2022

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10 самых интересных устройств с выставки Consumer Electronics Show – 2022О них рассказало британское издание BBC Science Focus Magazine
Редакция BBC Science Focus Magazine составила подборку самых необычных и запоминающихся гаджетов, представленных на выставке Consumer Electronics Show в 2022 году.
На Consumer Electronics Show были продемонстрированы множество интересных девайсов, среди которых автомобиль, меняющий цвет после нажатия на кнопку, пульты управления, не требующие подзарядки, и т.п. О них - ниже.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- ASUS Zenbook 17 Fold. Это складной планшет, подобный сгибающимся смартфонам Samsung. Пока что приобрести его нельзя (компания собирается начать продажу в середине 2022 года), но это может оказаться многообещающим решением. Имеет планшет 17-дюймовый дисплей с OLED-технологией. При помощи складывания можно создать как меньший по размерам планшет, так и нечто вроде ноутбука. Также имеется у устройства Bluetooth-клавиатура.
- Skydio 2+. Обновлённая версия Skydio имеет ряд важных изменений по сравнению с предшествующей. Это увеличение автономности на 20 процентов, расширение диапазона управления, появление технологии ключевых кадров. Благодаря приложению Keyframe можно создавать план полёта дрона. После этого устройство с помощью автономного искусственного интеллекта будет летать и снимать всё на своём пути. При этом можно выбрать ключевые кадры и локации, чтобы дрон пролетел именно там и сделал фото.
- BMW’s iX Flow. Выглядит этот автомобиль довольно обычным и скучным, однако после нажатия одной кнопки он способен изменить цвет. Для этого компания использовала «краску» (плёнку со специальной технологией) с электронными чернилами. В результате из белой машина может превратиться в чёрную.
- Sengled Smart Health Monitoring Lights. Умная лампа, позволяющая отслеживать сон, дыхание, пульс, движения человека. В целом у пользователя есть возможность быть в курсе состояния своего здоровья прямо дома. Можно настроить и освещение: например, сделать интенсивный белый свет, который разбудит утром.
- Withings body scan. Новые весы, которые позволят также проверить руки, ноги, туловище на уровень жира, мышечной массы. Устройство даже может назвать возраст ваших сосудов, оценить активность нервной системы. Пока товар не поступил в продажу, но он кажется одной из самых полных систем для проверки состояния здоровья. А все данные будут при этом находиться в мобильном приложении.
- Samsung eco remote. Пульт от телевизора, который заряжается от солнца либо при помощи преобразования в энергию радиоволн маршрутизатора. Благодаря такой технологии пульт никогда не сможет разрядиться.
- Mayht Solar powered speaker. Ещё один девайс, работающий от света. Благодаря особой технологии естественный свет преобразуется в устройстве в энергию. Также здесь установлены небольшие, но мощные динамики.
- Sony Bravia TV cam. Эта камера даст возможность управлять телевизором при помощи жестов, а также регулировать звук, качество картинки, выключать технику после выхода из комнаты. При этом если вы будете находиться слишком близко к экрану, то система покажет предупреждение.
- Masonite M-Pwr smart door. Дверь оснащена множеством функций. Она имеет интеллектуальный замок (с Wi-Fi и Bluetooth), видеозвонок, датчик движения. Также есть в двери встроенный смарт-хаб с резервной батареей, что будет полезным при отключении электричества дома.
- Noveto N1 speaker. Это динамик, который воспроизводит звук только для конкретного человека. То есть другим людям ничего не будет слышно. Позволяет это осуществить технология Smart Beaming с голосовым помощником Alexa и встроенным распознаванием лиц, жестов и звука. Принцип работы схож с использованием невидимых наушников.
Источник: BBC Science Focus Magazine