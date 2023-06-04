10 самых холодных мест на Земле

10 самых холодных мест на ЗемлеБерите побольше тёплых вещей, если туда поедете
В этих местах планеты выжить очень тяжело. Поэтому и посещают их в основном исследователи в составе экспедиций.
Снаг, Юкон, Канада. Сейчас эта деревня заброшена, но в 1940-х годах там была зафиксирована рекордно низкая температура. В частности, -62,7 градуса Цельсия.
Северный лёд, Гренландия. Данная исследовательская станция была основана в 1952 году. Самая низкая температура, зафиксированная здесь в 1954 году, составляла -66,1 градуса Цельсия.
Оймякон, Россия. Эту местность иногда называют самой холодной из тех, где постоянно живут люди. Температура здесь составляет -67,8 градусов Цельсия. Но школы закрываются только тогда, когда температура опускается ниже -55 градусов.
Исследовательская станция Клинк, Гренландия. Температура здесь находится на отметке 69,4 градуса Цельсия. Тем не менее её всё ещё исследуют учёные.
Верхоянск, Россия. Население этого города составляет около 1 тысячи человек. Уникальный климат здесь создаётся за счёт Сибирского максимума, а с увеличением высоты температура в этой местности повышается. Средняя же температура в Верхоянске равняется -69,8 градусов Цельсия.
Денали, Аляска. Здесь расположена самая высокая горная вершина в Северной Америке. Её высота составляет более 6 тысяч метров над уровнем моря. А самая низкая температура в данной местности равнялась -73,8 градусов Цельсия.
Купол Аргус, Антарктическое плато. Учёные полагают, что температура здесь ниже, чем во многих местах планеты (-82,5 граудса Цельсия). В 2018 году учёные из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, где в восточной Антарктиде холоднее всего. Предполагается, что ниже -90 градусов Цельсия температура может опуститься в неглубоких топографических впадинах вблизи самой высокой части ледяного щита, на высоте от 3800 до 4050 м.
Южнополярная станция Амундсен-Скотт, Антарктида. Температура здесь составляет 82,8 градуса Цельсия. Люди, которые на этой станции живут и работают, в год видят всего один восход и один закат. Даже летом температура в этой местности не поднимается выше -12 градусов.
Научно-исследовательская станция Восток, Антарктида. Как ни странно, это одно из самых солнечных мест на планете. В декабре здесь более 22 часов светит солнце. Основана станция была в 1957 году СССР, и на ней проводятся различные исследования.
Купол Фудзи, Антарктика. В 2010 году благодаря спутнику Landsat 8 стало известно, что в этой местности очень холодно. Максимальная температура здесь составляла 93,2 градуса Цельсия. Удивительно, но люди в этом месте живут. Близлежащая станция называется «Купол Фудзи».