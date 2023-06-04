Наука и технологии
16:32, 04 июня 2023
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10 самых холодных мест на Земле

Берите побольше тёплых вещей, если туда поедете

В этих местах планеты выжить очень тяжело. Поэтому и посещают их в основном исследователи в составе экспедиций.

Снаг, Юкон, Канада. Сейчас эта деревня заброшена, но в 1940-х годах там была зафиксирована рекордно низкая температура. В частности, -62,7 градуса Цельсия.

10 самых холодных мест на Земле
Alamy

Северный лёд, Гренландия. Данная исследовательская станция была основана в 1952 году. Самая низкая температура, зафиксированная здесь в 1954 году, составляла -66,1 градуса Цельсия.

10 самых холодных мест на Земле
BBC Science Focus

Оймякон, Россия. Эту местность иногда называют самой холодной из тех, где постоянно живут люди. Температура здесь составляет -67,8 градусов Цельсия. Но школы закрываются только тогда, когда температура опускается ниже -55 градусов.

10 самых холодных мест на Земле
Maarten Takens

Исследовательская станция Клинк, Гренландия. Температура здесь находится на отметке 69,4 градуса Цельсия. Тем не менее её всё ещё исследуют учёные.

10 самых холодных мест на Земле
Euphro

Верхоянск, Россия. Население этого города составляет около 1 тысячи человек. Уникальный климат здесь создаётся за счёт Сибирского максимума, а с увеличением высоты температура в этой местности повышается. Средняя же температура в Верхоянске равняется -69,8 градусов Цельсия.

10 самых холодных мест на Земле
Becker0804

Денали, Аляска. Здесь расположена самая высокая горная вершина в Северной Америке. Её высота составляет более 6 тысяч метров над уровнем моря. А самая низкая температура в данной местности равнялась -73,8 градусов Цельсия.

10 самых холодных мест на Земле
Wikimedia Commons

Купол Аргус, Антарктическое плато. Учёные полагают, что температура здесь ниже, чем во многих местах планеты (-82,5 граудса Цельсия). В 2018 году учёные из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, где в восточной Антарктиде холоднее всего. Предполагается, что ниже -90 градусов Цельсия температура может опуститься в неглубоких топографических впадинах вблизи самой высокой части ледяного щита, на высоте от 3800 до 4050 м.

10 самых холодных мест на Земле
CHINARE

Южнополярная станция Амундсен-Скотт, Антарктида. Температура здесь составляет 82,8 градуса Цельсия. Люди, которые на этой станции живут и работают, в год видят всего один восход и один закат. Даже летом температура в этой местности не поднимается выше -12 градусов.

10 самых холодных мест на Земле
Daniel Leussler

Научно-исследовательская станция Восток, Антарктида. Как ни странно, это одно из самых солнечных мест на планете. В декабре здесь более 22 часов светит солнце. Основана станция была в 1957 году СССР, и на ней проводятся различные исследования.

10 самых холодных мест на Земле
Josh Landis

Купол Фудзи, Антарктика. В 2010 году благодаря спутнику Landsat 8 стало известно, что в этой местности очень холодно. Максимальная температура здесь составляла 93,2 градуса Цельсия. Удивительно, но люди в этом месте живут. Близлежащая станция называется «Купол Фудзи».

10 самых холодных мест на Земле
BBC Science Focus
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