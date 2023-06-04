10 самых холодных мест на Земле

Купол Аргус, Антарктическое плато. Учёные полагают, что температура здесь ниже, чем во многих местах планеты (-82,5 граудса Цельсия). В 2018 году учёные из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, где в восточной Антарктиде холоднее всего. Предполагается, что ниже -90 градусов Цельсия температура может опуститься в неглубоких топографических впадинах вблизи самой высокой части ледяного щита, на высоте от 3800 до 4050 м.