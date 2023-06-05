Наука и технологии
17:24, 05 июня 2023
2 мин.

10 самых маленьких стран мира

Посетить их - вполне неплохая идея

Устали от суеты большого города и хотите жить в более тихом месте? Эти государства вам вполне подойдут.

Ватикан. В нём живёт всего 517 человек. И это в основном Папа и его окружение. Общая площадь этой страны - всего 0,44 квадратных километра. А основан Ватикан был в 1929 году.

10 самых маленьких стран мира
Massimo Sestini

Тувалу. По последним данным ООН, его население составляет 11 387 человек. Расположена эта страна на девяти островах, общая площадь которых - около 26 квадратных километров. Независимым государством Тувалу при этом стало только в 1978 году.

10 самых маленьких стран мира
Mario Tama

Науру. Здесь живут 12 769 человек. Площадь страны составляет 21 квадратный километр. Также Науру - самая маленькая республика и островное государство в мире. Независимость эта страна приобрела в 1968 году.

10 самых маленьких стран мира
TORSTEN BLACKWOOD

Палау. Численность населения этой страны - 18 058 человек. Причём заселять её люди начали с 1000 г. до н.э. Общая площадь данной страны - 459 квадратных километров.

10 самых маленьких стран мира
Benjamin Lowy

Сан-Марино. Это ещё одна итальянская микродержава, как и Ватикан. В этой горной стране проживает 33 644 человека, а общая её площадь равняется 61 квадратному километру.

10 самых маленьких стран мира
Alessandra Benedetti

Монако. Площадь этой страны - всего 2 квадратных километра, а проживают здесь около 37 тысяч человек. При этом Монако считается государством с самой большой плотностью населения в мире.

10 самых маленьких стран мира
Dan Istitene

Лихтенштейн. Население этого государства - чуть меньше 40 тысяч человек. Известна эта страна 2599-метровой вершиной Грауспитц, а также предгорьями. Причём предгорья занимают около трети всей площади (то есть 160 квадратных километров) Лихтенштейна.

10 самых маленьких стран мира
Jan Hetfleisch

Маршалловы острова. Проживает на них 41 952 человека. А ещё здесь расположен атолл Бикини - печально известный полигон ядерных испытаний. Общая площадь всех островов составляет 181 квадратный километр.

10 самых маленьких стран мира
Getty Images

Сент-Китс и Невис. Состоит это государство из двух островов, и на них живут 47 745 человек. При этом общая площадь суши здесь равняется 261 квадратный километр.

10 самых маленьких стран мира
Getty Images

Доминика. Согласно данным ООН, население Доминики составляет 73 006 человек. Площадь же этой страны - 751 квадратный километр. Независимость она приобрела в 1978 году.

10 самых маленьких стран мира
Wolfgang Kaehler
Новости партнеров
Новости партнеров