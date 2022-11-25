10 тысяч это много? Столько сотрудников планирует уволить Google

10 тысяч это много? Столько сотрудников планирует уволить GoogleА это всего 6% от компании
Google рассматривает возможность увольнения 10 000 сотрудников - или 6% от общего числа работников по всему миру - на основе системы рейтингов, которая позволит избавиться от "плохо работающих" сотрудников, занимающих самые низкие позиции, сообщает The Information.
"Ранее в этом году мы запустили систему Googler Reviews and Development (GRAD), чтобы помочь сотрудникам в развитии, наставничестве, обучении и карьерном росте в течение года. Новая система помогает установить четкие ожидания и обеспечить сотрудникам регулярную обратную связь", - сказал представитель Google в своем заявлении изданию MarketWatch.
При этом он отказался комментировать возможные сокращения рабочих мест.
По сообщениям, руководство Alphabet (материнская компания Google) заявило, что необходимо сделать компанию на 20% более эффективной. В июле генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи развернул программу Simplicity Sprint для повышения эффективности в условиях нестабильной экономики. Ну, получается, что новым шагом к достижению этой эффективности может стать сокращения “неэффективного” персонала.