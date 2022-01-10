10 устройств 2021 года, которые удивили и запомнились

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10 устройств 2021 года, которые удивили и запомнилисьПеречислили их на vc.ru
В 2021 году вышло большое количество интересных и удачных гаджетов. Однако некоторые девайсы особо запомнились пользователям. О них - в материале.
В подборку автора материала вошли 10 самых разных девайсов.
- «Яндекс.Ровер». В конце 2021 года появилось третье поколение роботов-курьеров (перед этим обновление вышло в феврале этого же года). У робота оказался новый дизайн корпуса, также добавились шасси, доводчик крышки отсека, дополнительная батарея, по-другому стали располагаться сенсоры. Сейчас в России можно услугами такого робота воспользоваться в Москве, а ещё в Соединённых Штатах.
- Apple AirTag. Специальный трекер, задача которого - отслеживание местоположения пользователя. Для этого используется также приложение Find My. На данный момент устройство в РФ работает с некоторыми ограничениями. Объясняется это тем, что компания Apple ещё не получила разрешение российской стороны на применение частоты, которая требуется для сверхточного позиционирования U1. По этой причине местоположение пока что показывается лишь примерное.
- iPad mini. Из особенностей девайса: отсутствие кнопки «Домой», разъём USB-C, увеличенный размер дисплея. В результате у пользователей появился удобный мини-компьютер. Среди минусов продукта автор выделяет поддержку только низкой частоты обновления экрана, слишком мелкий временами интерфейс.
- Samsung Fold 3. По сравнению с предыдущими моделями эта оказалась легче и тоньше. Также здесь появилась скрытая под экраном фронтальная камера, частота обновления в 120 Гц, возможность работы со стилусом. Правда, минусы тоже всё ещё у устройства есть: дисплей легко поцарапать, наружный экран довольно неудобный, сама по себе конструкция кажется очень хрупкой. Кроме того, для использования в качестве планшета он подходит больше, чем для применения как смартфона.
- Pixel 6. Здесь установлен чип Tensor, есть версия обычная и Pro. Можно найти также на устройстве Android 12, частоту обновления экрана в 90 Гц (простая версия) и 120 Гц (версия Pro). Предоставляет смартфон множество возможностей, связанных с фото и видео. При этом в России приобрести его нельзя.
- Galaxy S21 Ultra. Из положительных сторон здесь пять камер, возможность работы со стилусом, обновлённый внешний вид. Вместе с тем остался 100-кратный зум, а стекло оказалось хрупким (на нём легко появляются царапины).
- MacBook Pro. Есть варианты с диагональю в 14 и 16 дюймов. Частота обновления здесь составляет 120 Гц, из установленных процессоров - Apple M1 Pro, M1 Max. По сравнению с предшествующей версией в новую добавили (точнее, вернули) HDMI, слот для SD-карт, зарядку MagSafe, некоторые кнопки.
- Surface Pro 8. Экран у планшета составляет 13 дюймов, появилась у устройства также адаптивная регулировка цветовой температуры, поддержка адаптивной частоты обновления до 120 Гц. Вместо USB-A здесь установлены пара портов Thunderbolt 4.
- iPhone 13 Pro. По сравнению с обычной версией iPhone 13 эта имеет преимущество в виде частоты обновления в 120 Гц. Правда, и стоит модель на 30 тысяч дороже.
- Nothings Ear. Такие прозрачные наушники оснащены шумоподавлением, возможностью сенсорного управления, режимом «прозрачности». Эксперты считают, что модель является бюджетной альтернативой Apple AirPods Pro.
Источник: vc.ru