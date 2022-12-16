100 лет изучений и вот результат: древнее существо похоже на тако

Несмотря на сотни зарегистрированных экземпляров, сохранившихся по всему миру, мягкие ткани, включая глаза, многочисленные ноги, хвостовые веера и карапакс (твердый верхний панцирь, который и придавал существам вид тако), сохранились плохо, что давало лишь частичные подсказки о внешнем виде членистоногих.

Исследователи обнаружили 11 членистоногих, демонстрирующих неплохую сохранность мягких тканей. Образцы были найдены в различных местах палеонтологических раскопок по всей Канаде. "Найти мягкие ткани в окаменелостях нелегко", - сказал Искьердо Лопес, один из авторов работы. "Карапакс не похож на твердую раковину моллюска, поэтому найти его нетронутым - редкость".