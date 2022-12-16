100 лет изучений и вот результат: древнее существо похоже на тако

100 лет изучений и вот результат: древнее существо похоже на такоПриятного аппетита
С момента своего открытия более 100 лет назад Tuzoia - членистоногое, плававшее вблизи морского дна 541 - 485 млн лет назад, ставило палеонтологов в тупик. Теперь новый взгляд на его окаменелости раскрывает подробности об этом загадочном существе и его удивительном сходстве с тако, говорится в новом исследовании.
Фото: Ferra.ru
Несмотря на сотни зарегистрированных экземпляров, сохранившихся по всему миру, мягкие ткани, включая глаза, многочисленные ноги, хвостовые веера и карапакс (твердый верхний панцирь, который и придавал существам вид тако), сохранились плохо, что давало лишь частичные подсказки о внешнем виде членистоногих.
Исследователи обнаружили 11 членистоногих, демонстрирующих неплохую сохранность мягких тканей. Образцы были найдены в различных местах палеонтологических раскопок по всей Канаде. "Найти мягкие ткани в окаменелостях нелегко", - сказал Искьердо Лопес, один из авторов работы. "Карапакс не похож на твердую раковину моллюска, поэтому найти его нетронутым - редкость".
Исследователи считают, что Tuzoia был хищником или падальщиком, который питался останками мертвых мелких существ, “засорявших” морское дно. Членистоногое, вероятно, могло выгибать свой панцирь наружу при движении, что позволяло его ногам касаться грунта и передвигаться по нему, говорится в исследовании.