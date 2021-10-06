100-летняя женщина раскрыла секреты правильного питания

По мнению Дайет, активный образ жизни и правильное питание являются секретом её долголетия, передаёт Mirage. Она рассказала, что с самого детства любила кататься на велосипеде, играть в крикет и гольф. Не меньшее удовольствие ей доставляла и работа по дому, в том числе и готовка.

Вместе с тем женщина призывает есть больше свежих овощей и фруктов, отдавая меньшее предпочтение сладкому. Также она считает, что стоит максимально уменьшить употребление алкоголя.

Что интересно, в уже преклонном возрасте, в 70 лет, Дайет увлеклась путешествиями. Тот юбилей она отметила полугодовым путешествием по Европе, США, Великобритании и Новой Зеландии. А в 80 лет пенсионерка покорила арку сиднейского моста Харбор-Бридж, совершив также полёт на воздушном шаре.