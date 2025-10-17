100 тысяч человек: Маск назвал число первых колонизаторов Марса

Макс написал, что для колонизации Марса потребуется не менее 100 тысяч добровольцев. Маск подчеркнул, что для успешного выполнения миссии на Марс необходимо не только доставить людей на планету, но и обеспечить их средствами для автономной жизни, развития и роста колонии.

Помимо этого, для поддержания и расширения на Марсе нормальных условий необходимо привезти с Земли не менее 1 млн тонн грузов. По мнению Маска, это критически важный элемент миссии, который обеспечит процветание колонии даже при возможных перебоях поставок с Земли.

«Необходимо обеспечить рост марсианского сообщества, если поставки с Земли по каким-либо причинам прекратятся», — подчеркнул Маск.