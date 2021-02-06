11-летний хакер вымогал деньги у собственного отца

В письме отправитель потребовал от Кумара 10 млн рупий (около 10,2 млн рублей). Мужчину шантажировали публикацией его личных фотографий. Позже Кума выяснил, что «хакеры» взломали его почту, изменили пароль и связанный с аккаунтом номер мобильного телефона. Злоумышленники также говорили, будто наблюдают за мужчиной и его семьёй.

Кумар обратился в полицию. Специалисты обнаружили, что IP-адрес, с которого неизвестные отправляли письма, был таким же, как у мужчины. То есть письма отправляли из дома Кумара.

После того, как 11-летнего сына начали допрашивать, он сразу признался в содеянном. Мальчик рассказал, что вдохновился роликами о хакинге на YouTube.