Наука и технологии
Сегодня в 11:37
11-летний хакер вымогал деньги у собственного отца
Насмотрелся роликов на YouTube
Житель Индии Раджив Кумар получил электронное письмо с угрозой и подумал, что его шантажируют хакеры. Однако оказалось, что деньги у него вымогал собственный сын, увлёкшийся темой хакинга.
В письме отправитель потребовал от Кумара 10 млн рупий (около 10,2 млн рублей). Мужчину шантажировали публикацией его личных фотографий. Позже Кума выяснил, что «хакеры» взломали его почту, изменили пароль и связанный с аккаунтом номер мобильного телефона. Злоумышленники также говорили, будто наблюдают за мужчиной и его семьёй.
Кумар обратился в полицию. Специалисты обнаружили, что IP-адрес, с которого неизвестные отправляли письма, был таким же, как у мужчины. То есть письма отправляли из дома Кумара.
После того, как 11-летнего сына начали допрашивать, он сразу признался в содеянном. Мальчик рассказал, что вдохновился роликами о хакинге на YouTube.