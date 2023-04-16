11-летний марсоход получил крупное обновление ПО

Обновление, которое готовилось несколько лет, позволит марсоходу двигаться быстрее и уменьшить износ колес. Curiosity теперь может больше «думать во время движения».

Новое ПО также поможет Curiosity быстрее обрабатывать изображения, что позволит ему проводить больше времени в движении. Команда также хочет сохранить здоровье алюминиевых колес Curiosity, на которых в 2013 году начали появляться признаки поломки протектора.

Обновление еще и упростит задачу водителей-людей Curiosity, которым приходится составлять сложные планы, содержащие сотни команд, а также позволит им загружать исправления для ПО легче, чем в прошлом.