12-летний мальчик умер из-за челленджа TikTok

Опасный тренд называется Blackout Challenge. Пользователи ради челленджа должны душить себя, пока не потеряют сознание.

В понедельник в Оклахоме полиция нашла 12-летнего мальчика в его квартире. Он не дышал, правоохранители увидели следы на его шее. Мальчика отправили в больницу, но, к сожалению, врачам спасти его не удалось.

Полиция считает, что мальчик участвовал в TikTok-челлендже. Ранее из-за него же погибли другие дети, самому младшему из них было 9 лет. Представитель полиции заявил, что сейчас больше, чем когда-либо, из-за карантина детям скучно, и они хотят занять своё время, а социальные сети очень влияют на жизнь ребёнка. Поэтому родители должны внимательно следить за детьми.