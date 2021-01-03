Наука и технологии
Сегодня 14:10
12-летняя девочка подала в суд на TikTok
За нарушение неприкосновенности частной жизни
12-летняя девочка из Лондона подала в суд на популярный сервис TikTok, обвинив его в нарушении закона о защите персональных данных. Для того, чтобы ребёнок мог участвовать в судебном процессе, ему предоставили анонимность.
От имени девочка дело в суд передала комиссар по делам несовершеннолетних Энн Лонгфилд (Anne Longfield). Она объяснила, что анонимность была необходима, чтобы защитить девочку от онлайн-угроз в приложении TikTok и негативной реакции в СМИ.
Ребёнок утверждает, что права на неприкосновенность её частной жизни были нарушены в TikTok. Девочка требует правовой защиты.
Напомним, владелец TikTok — китайская компания ByteDance. В прошлом году власти США пытались добиться того, чтобы ByteDance продала американский отдел TikTok американской компании.