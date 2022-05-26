13 ГБ/сек: представлен самый быстрый SSD в истории

Компания Apacer представила два накопителя: AS2280F5 под брендом Apacer и TWSG5 под брендом Zadak. Оба накопителя имеют высокую скорость чтения 13 ГБ/с и записи 12 ГБ/с. Оба SSD, скорее всего, используют недавно анонсированный контроллер Phison PS5026-E26.

Скорость устройств Apacer может быть еще выше. Так “потолок” PCIe Gen5 составляет 16 ГБ/с, однако обновленному контроллеру обычно требуется некоторое время, чтобы максимально использовать свои возможности.

Неизвестно, какое охлаждение потребуется для PCIe Gen5. Они вероятно, будут выпущены примерно в то же время, что и процессоры Zen 4 от AMD – осенью, поскольку именно тогда, по мнению производителей, контроллер будет готов к работе.