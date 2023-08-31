13 миллионов патронов и десять танков: новая поставка Украине от Германии

Список включает в себя поставку танков, радара контроля воздушного пространства TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников VECTOR, около 13 млн патронов к стрелковому оружию и четыре грузовика HX81.

Эта помощь является частью продолжающейся поддержки Украины со стороны Германии. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что за время проведения спецоперации Германия предоставила Украине помощь на сумму около 22 млрд евро.

Однако в Германии существуют разные мнения относительно поддержки Украины. Члены оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» призывают правительство сохранять нейтралитет и прекратить поставки оружия на Украину.