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14 камер и 2 чипа: какой будет гарнитура смешанной реальности Apple

Выйдет в 2023 году
На днях мы узнали, что специалисты Apple представили первую версию гарнитуры смешанной реальности совету директоров компании. Теперь журналисты The Information узнали подробности об устройстве.
14 камер и 2 чипа: какой будет гарнитура смешанной реальности Apple

Сообщается, что гарнитура получит 14 камер для создания реалистичных аватаров владельцев. Эти аватары смогут передавать мимику человека. Также стало известно, что гаджет смешанной реальности будет полностью автономным устройством, то есть его не надо будет подключать к другим девайсам Apple. В гарнитуре будет установлено сразу два чипа: один — аналог фирменного M2, который, как ожидается, станет основой MacBook Air и iPad в конце 2022 года.

Ещё журналисты узнали, что бывший главный дизайнер Apple Джони Айв участвовал в работе над проектом. В частности, он помогал с размещением батареи, камерами и эргономикой. Управление в смешанной реальности будет осуществляться при помощи отслеживания рук.

Ранее Bloomberg писал, что гарнитуру хотят начать продавать в 2023 году по цене от $2000.

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