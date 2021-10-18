14-летнего мальчика похитили из-за подозрений в том, что он зарабатывает на биткойне

Школьника затолкнули в машину, когда он прогуливался в городе. Мальчику зажали рот, чтобы он не кричал и запихали в Toyota Auris. Хозяином автомобиля оказался Мухаммед Хубаиб (Muhammed Khubaib). Похитители сказали ребёнку, что он должен позвонить своей матери и передать ей требование о выкупе в размере 10 тысяч фунтов. Женщине пригрозили тем, что если она не выплатит выкуп, её сын не вернётся домой.

В итоге цену удалось снизить до 900 фунтов. Её передали преступникам, когда они подъехали на машине к дому. После этого родители мальчика рассказали обо всём полиции, и Хубаиба арестовали через несколько дней. Преступник рассказал, что решил похитить мальчика после того, как увидел сообщения в социальных сетях о том, что школьник якобы заработал деньги на на торговле биткойнами или другой криптовалютой.