16-летний россиянин взломал электронное табло остановки и показал неприличную надпись

Сообщается, что парень получил доступ к табло в районе улиц Ленина – Шимановского. Это случилось в субботу, 13 марта. Ночью 14 марта надпись заметил один из водителей и записал на видео.

Как пишет SecurityLab, подростка вычислили по камерам наружного видеонаблюдения. Об этом сообщил глава города Олег Имамеев. Он также отметил в своём Telegram-канале, что такую талантливую молодежь нужно привлекать на пользу обществу.

Напомним, в прошлом году в посёлке Михайловка Приморского края неизвестные во время празднования Масленицы включили гей-порно на большом экране. В МВД тогда подтвердили, что систему взломали.