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16-летний россиянин взломал электронное табло остановки и показал неприличную надпись
Подростка уже вычислили
16-летний житель Благовещенска взломал электронное табло остановки и опубликовал на нём неприличную надпись.
Сообщается, что парень получил доступ к табло в районе улиц Ленина – Шимановского. Это случилось в субботу, 13 марта. Ночью 14 марта надпись заметил один из водителей и записал на видео.
Как пишет SecurityLab, подростка вычислили по камерам наружного видеонаблюдения. Об этом сообщил глава города Олег Имамеев. Он также отметил в своём Telegram-канале, что такую талантливую молодежь нужно привлекать на пользу обществу.
Напомним, в прошлом году в посёлке Михайловка Приморского края неизвестные во время празднования Масленицы включили гей-порно на большом экране. В МВД тогда подтвердили, что систему взломали.