170-летнее правило нарушено, открыты новые рубежи в сверхпроводимости

Этот прорыв бросает вызов общепринятым представлениям о сверхпроводниках и квантовых материалах. Ведущий автор работы Вэнь Ван отмечает, что первоначально закон был разработан для материалов со слабыми электронными взаимодействиями. Теперь, с учетом особенностей поведения квантовых материалов, это открытие открывает новые пути для понимания нетрадиционных сверхпроводников и может способствовать прогрессу в создании линий электропередач без потерь и других революционных технологий.

Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC, Стэнфордского университета и Университета Иллинойса оспаривают этот крах, утверждая, что закон все еще может действовать для сверхпроводников на основе оксида меди (купратов). Несмотря на экспериментальные свидетельства его несостоятельности, они утверждают, что учет только электронов в купратах восстанавливает закон.