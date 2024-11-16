18 штатов США подали в суд на регулятора из-за отношения к криптовалютам

Иск, поданный в Восточном округе Кентукки, утверждает, что стратегия SEC по «регулированию через правоприменение», возглавляемая председателем Гэри Генслером, несправедливо нацелена на криптокомпании и игнорирует права штатов на управление своей экономикой, особенно в секторе цифровых активов.

В иске SEC обвиняется в обходе полномочий Конгресса для навязывания строгой федеральной структуры на рынок криптовалют стоимостью $ 3 трлн, препятствуя инициативам штатов по поддержке инноваций и защите потребителей.

Истцы считают, что штаты должны быть «лабораториями для экспериментов» в таких новых рынках, как блокчейн, и утверждают, что федеральный подход SEC подавляет эту «гибкость».