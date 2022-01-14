19-летний борец с хакерами нашёл способ удалённо управлять электромобилями Tesla

Сообщается, что специалист по кибербезопасности провёл аудит Tesla по заказу некой французской компании. Тогда он и обнаружил в программном обеспечении электрокаров серьёзную уязвимость. Поскольку специалист не мог предупредить об опасности владельцев машин лично, он рассказал о находке в Twitter. Через уязвимость эксперт смог получить доступ к 25 автомобилям.

Мужчина утверждает, что уязвимость связана именно с программным обеспечением с открытым исходным кодом, собирающим данные об активности электрокаров. Его название не раскрывается. В частности, специалист смог через «дыру безопасности» включить в чужой машине музыку, звуковой сигнал и фары, открыть окна или двери, отключить охранный режим и отследить точное местоположение. Нажимать на газ или тормозить удалённо не удаётся.