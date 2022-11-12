19-летний марсианский спутник установил новый рекорд

Это является важным достижением, помогающим ученым составить полную картину истории планеты, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА). Последние переданные данные были от лица марсохода Perseverance, который путешествует по Марсу с февраля 2021 года.

Это не первый раз, когда какой-либо марсоход одалживает линию связи с Землей у Mars Express. В 2004 году орбитальный аппарат пролетел над марсоходом Spirit и передал роботу ряд команд, в то время как Spirit передал свои данные на Mars Express, чтобы тот вернул их на Землю. Это был первый случай, когда два космических агентства создали сеть связи вокруг другой планеты (Mars Express принадлежит ЕКА, а Spirit NASA).

Космический аппарат Mars Express отправился с Земли на Марс в июне 2003 года и вышел на марсианскую орбиту спустя шесть месяцев. Орбитальный аппарат все еще работает, и недавно он прошел через необходимое обновление программного обеспечения, чтобы улучшить способность отправлять и принимать сигналы.