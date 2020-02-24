195 человек заразились коронавирусом повторно

Об этом сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. В целом число заболевших в Китае к сегодняшнему дню достигло 77,1 тысячи человек. Умерли 2592 пациента.

В остальных странах кроме Китая зафиксировано 2,2 тысячи случаев заражения. За последние сутки количество инфицированных выросло на 416 человек.

Об одном из первых случае повторного заражения СМИ рассказали три дня назад. Его зафиксировали в китайском городе Чэнду. Сообщается, что пациент прошёл лечение от коронавируса, а 10 февраля его выписали из больницы. 19 февраля анализ на коронавирус снова показал положительный результат.