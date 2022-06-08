2 млрд изображений/сек: разработан похожий на мозг чип

В основе нового чипа лежит нейронная сеть - система, созданная по образцу того, как мозг обрабатывает информацию. Эти сети состоят из узлов, которые соединяются между собой подобно нейронам, и они даже "обучаются" подобно органическому мозгу, проходя обучение на наборах данных. Со временем они становятся намного лучше в выполнении своих задач.

Но вместо электрических сигналов новый чип обрабатывает информацию в виде света. В качестве нейронов в нем используются оптические провода, уложенные в несколько слоев, каждый из которых специализируется на определенном типе классификации.

В ходе испытаний команда изготовила чип площадью 9,3 мм2 и заставила его классифицировать серию рукописных символов, похожих на буквы. После обучения на соответствующих наборах данных чип смог классифицировать изображения с точностью 93,8 процента для наборов, содержащих два типа символов, и 89,8 процента для четырех типов.

Самое впечатляющее, что чип смог классифицировать каждый символ в течение 0,57 наносекунды, что позволяет ему обрабатывать 1,75 миллиарда изображений в секунду. Команда говорит, что такая скорость обусловлена способностью чипа обрабатывать информацию в виде света, что дает ему ряд преимуществ перед существующими компьютерными чипами.

Еще одним преимуществом является то, что обрабатываемую информацию не нужно хранить, поэтому чип также экономит время за счет отсутствия необходимости отправлять данные в память, а также физическое место, поскольку для памяти вообще не нужен компонент. Команда также утверждает, что отказ от хранения данных также более безопасен, поскольку предотвращает возможные утечки.