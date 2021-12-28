2-в-1: Билайн выпустил объединённую банковскую и SIM-карту

По сути, SIM-карта находится прямо внутри кредитной. Симка уже подключена к одному из тарифов Билайна. Естественно, услуги по кредитной карте предоставляет Альфа-Банка. Авторы проекта считают, что новый продукт позволяет клиенту закрыть две популярные потребности — в связи и средствах. Утверждается, что этот вариант проще и выгоднее. Помимо этого, компании смогли предложить решение для уменьшения количества выпускаемого пластика.

Пока услуга предоставляется только в Санкт-Петербурге. Первую тысячу «Объединённых карт» можно оформить в офисах продаж Билайна.

На днях Билайн также представил тарифный план «Близкие люди с “Яндекс плюс”». Наряду с услугами связи в него входит подписка.