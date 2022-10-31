2-в-1: обнаружен гибрид двух опасных вирусов

Учёные пояснили, что речь идёт о вирусах из двух совершенно разных семейств, объединяющихся вместе геномами и внешними белками. Получается новый тип возбудителя инфекции.

Гибридный вирус выглядит под микроскопом как лапа геккона. Он был обнаружен во время лабораторного эксперимента, предназначенного для анализа взаимодействия между вирусами во время заражения. Клетки лёгких человека подвергались воздействию обоих вирусов, а также каждого вируса в отдельности в качестве контрольного эксперимента. Затем микроскопы выявили нитевидные структуры, соответствующие гибриду вирусных частиц.

Такой вирус поражает большее количество и более широкий спектр человеческих клеток, кроме того он может успешно ускользать от иммунной системы. В целом, инфекция, вызванная гибридным вирусом, протекает тяжелее.