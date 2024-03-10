20-летний троян вернулся, используя новые трюки против пользователей Linux

Особое беспокойство вызывает то, что вредоносная программа использует метод typosquatting. Эта тактика предполагает создание доменных имен, очень похожих на имена легитимных компаний, в данном случае имитирующих доверенный домен VMware. Такая хитрая маскировка позволяет Bifrost обходить меры безопасности и заражать ничего не подозревающих пользователей.

Затем троян собирает конфиденциальную информацию о скомпрометированной системе, включая имя хоста и IP-адрес, потенциально подвергая пользователя дальнейшим атакам. Недавний всплеск активности Bifrost — обнаружено более 100 разновидностей для Linux — заставил экспертов по безопасности забеспокоиться.

Но это еще не все. Судя по всему, ландшафт угроз расширяется. Есть основания полагать, что злоумышленники разрабатывают ARM-версии Bifrost, ориентируясь на растущее число устройств на базе ARM, таких как смартфоны и IoT-гаджеты. Как отмечает Шарма, «киберпреступники, скорее всего, адаптируют свою тактику, чтобы включить в нее вредоносное ПО на базе ARM, что сделает их атаки более мощными и позволит охватить более широкий круг целей».