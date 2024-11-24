20 минут до любой точки Европы: о способностях «Орешника» стало известно больше

Выступая на встрече с президентом России Владимиром Путиным, Каракаев подчеркнул преимущество системы перед другими видами высокоточного оружия большой дальности.

Ранее Владимир Путин подтвердил, что решение о начале серийного производства системы «Орешник» принято окончательно, и производственные процессы уже идут. На совещании, состоявшемся в пятницу вечером с участием высокопоставленных чиновников Министерства обороны и представителей оборонной промышленности, прозвучали похвалы в адрес разработчиков перспективной ракетной системы.

Британское издание DailyMail в свою очередь подсчитали, что «Орешник» может менее чем за 20 минут нанести удар по любой точке Европы.