Наука и технологии
Сегодня в 16:56
20 турецких беспилотников атаковали российский «Панцирь»
Но он выдержал
СМИ сообщили, что турецкие беспилотники Bayraktar атаковали ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, который стоит на вооружении армии Сирии.
Как пишет «Лента.ру», в массовой атаке участвовали 20 турецких ударных беспилотников. Они запустили несколько десятков ракет по комплексу. Тем не менее, «Панцирь» выстоял. Один из боеприпасов взорвался рядом с комплексом, что привело к незначительным его повреждениям. Сообщается, что эти повреждения уже устранили российские военные.
Эксперты также заявили, что сирийские военные допустили несколько ошибок при отражении атаки на «Панцирь-С1». Комплекс можно было задействовать раньше и уничтожить турецкие беспилотники ещё до того, как они подошли достаточно близко до запуска ракет.
Когда произошла атака, не сообщается.