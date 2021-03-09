20 турецких беспилотников атаковали российский «Панцирь»

Как пишет «Лента.ру», в массовой атаке участвовали 20 турецких ударных беспилотников. Они запустили несколько десятков ракет по комплексу. Тем не менее, «Панцирь» выстоял. Один из боеприпасов взорвался рядом с комплексом, что привело к незначительным его повреждениям. Сообщается, что эти повреждения уже устранили российские военные.

Эксперты также заявили, что сирийские военные допустили несколько ошибок при отражении атаки на «Панцирь-С1». Комплекс можно было задействовать раньше и уничтожить турецкие беспилотники ещё до того, как они подошли достаточно близко до запуска ракет.

Когда произошла атака, не сообщается.