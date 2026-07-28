Наука и технологии
Опубликовано 28 июля 2026, 08:00
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200 Мп, 6000 мА·ч: в МТС стартовал предзаказ смартфона HUAWEI Pura 90s

И наушники-клипсы FreeClip 2 S
МТС открыл предзаказ смартфонов HUAWEI Pura 90s, а также начал продажи наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S. До 31 июля действуют скидки: 10 тысяч рублей на телефон и 6 тысяч на наушники.
200 Мп, 6000 мА·ч: в МТС стартовал предзаказ смартфона HUAWEI Pura 90s

© HUAWEI

В линейке смартфонов представлены две модели, Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max. Цены стартуют от 64 990 рублей за версию Pro с 256 ГБ памяти и доходят до 94 990 рублей за Pro Max с 512 ГБ.

В старшей модели установлен телеобъектив на 200 Мп. Также есть 50-мегапиксельная основная камера с большим сенсором, ультраширокоугольный объектив на 40 Мп и фронтальная камера на 13 Мп.

Экран защищён стеклом Kunlun Glass, которое почти не бликует на солнце и устойчиво к царапинам. В телефонах используется ИИ, что помогает правильно строить композицию, убирать блики и перемещать объекты на фото. Также есть голосовой помощник Celia.

200 Мп, 6000 мА·ч: в МТС стартовал предзаказ смартфона HUAWEI Pura 90s

© HUAWEI

Аккумулятор на 6000 мА·ч поддерживает быструю зарядку. У Pro — 66 Вт, у Pro Max — 100 Вт.

Наушники HUAWEI FreeClip 2 S крепятся на ухо. Цена — 22 990 рублей. Представлены в двух цветах: глубокий синий и космический серебристый. Зарядный чехол стал вместительнее.

Источник:МТС
Автор:Максим Многословный
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