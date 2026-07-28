200 Мп, 6000 мА·ч: в МТС стартовал предзаказ смартфона HUAWEI Pura 90s

200 Мп, 6000 мА·ч: в МТС стартовал предзаказ смартфона HUAWEI Pura 90sИ наушники-клипсы FreeClip 2 S
© HUAWEI
В линейке смартфонов представлены две модели, Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max. Цены стартуют от 64 990 рублей за версию Pro с 256 ГБ памяти и доходят до 94 990 рублей за Pro Max с 512 ГБ.
В старшей модели установлен телеобъектив на 200 Мп. Также есть 50-мегапиксельная основная камера с большим сенсором, ультраширокоугольный объектив на 40 Мп и фронтальная камера на 13 Мп.
Экран защищён стеклом Kunlun Glass, которое почти не бликует на солнце и устойчиво к царапинам. В телефонах используется ИИ, что помогает правильно строить композицию, убирать блики и перемещать объекты на фото. Также есть голосовой помощник Celia.
Аккумулятор на 6000 мА·ч поддерживает быструю зарядку. У Pro — 66 Вт, у Pro Max — 100 Вт.
Наушники HUAWEI FreeClip 2 S крепятся на ухо. Цена — 22 990 рублей. Представлены в двух цветах: глубокий синий и космический серебристый. Зарядный чехол стал вместительнее.