200 Мп, 6000 мА·ч: в МТС стартовал предзаказ смартфона HUAWEI Pura 90s

В линейке смартфонов представлены две модели, Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max. Цены стартуют от 64 990 рублей за версию Pro с 256 ГБ памяти и доходят до 94 990 рублей за Pro Max с 512 ГБ.

В старшей модели установлен телеобъектив на 200 Мп. Также есть 50-мегапиксельная основная камера с большим сенсором, ультраширокоугольный объектив на 40 Мп и фронтальная камера на 13 Мп.

Экран защищён стеклом Kunlun Glass, которое почти не бликует на солнце и устойчиво к царапинам. В телефонах используется ИИ, что помогает правильно строить композицию, убирать блики и перемещать объекты на фото. Также есть голосовой помощник Celia.