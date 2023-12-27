2023 год стал годом, когда трещины в Голливуде наконец-то начали проявляться

Забастовки, профсоюзы и общественное возмущение. Год начался с забастовок WGA и SAG-AFTRA, обнаживших суровые реалии потокового производства: перегруженные работой сценаристы, эксплуатируемые актеры и студии, ставящие прибыль выше качества. Общественность поддержала профсоюзы, дав понять, что творческие работники заслуживают лучшего.

Подливая масла в огонь, такие студии, как Warner Bros. Discovery и Disney, начали безжалостную чистку стриминга, жертвуя контентом и зля зрителей. Исчезли десятки наименований, а на смену им пришел шквал корпоративных заявлений об «экономии денег».

Но 2023 год — это не только корпорации, диктующие условия. Творческие работники всей индустрии выступили против. Внутренние VFX-работники Marvel и Disney объединились в профсоюз, устав от процессов внутри компании. Аналогичные усилия распространились на WB Animation, настольные и видеоигры. Это были не отдельные инциденты, а коллективный призыв к переменам.

Тем временем зрители устали от предсказуемой работы голливудской машины. Большие студийные тенполы проваливались в прокате, в то время как небольшие, основанные на человеческих чувствах фильмы, такие как «Барби» и «Оппенгеймер», находили успех. Зрители стали более разборчивыми, голосуя своими кошельками против шаблонных фильмов и в пользу оригинальности и душевности.

Принесет ли 2024 год перемены? Пока рано говорить об этом. Но ясно одно: 2023 год стал годом, когда Голливуд столкнулся с ответной реакцией. Зрители устали от того, что с ними обращаются как с кошельками, а творческие работники требуют уважения. Прислушается ли к ним индустрия, еще предстоит выяснить, но одно можно сказать точно: динамика меняется, и старые методы больше не годятся.