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Наука и технологии
23:15, 29 декабря 2023
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2023 год запомнился «бумом» чистой энергии: эксперты выделили основные инновации

2024 станет еще более прорывным

Несмотря на серьезные климатические проблемы, 2023 год стал свидетелем всплеска достижений в области чистой энергетики, что позволяет с уверенностью «смотреть в будущее», считают эксперты New Atlas. Предлагаем вам взглянуть на некоторые из самых многообещающих прорывов этого года.

  • Дерзкий план Caltech отправить в космос самосборную солнечную батарею, которая будет круглосуточно излучать энергию, набрал обороты благодаря частному финансированию.

  • В Аризоне возродили идею размещения солнечных батарей над каналами в надежде предотвратить испарение воды и одновременно генерировать энергию.

  • Ближневосточные исследователи предложили создать гигантские солнечные башни с охлаждающими нисходящими кольцами, чтобы создать круглосуточный источник чистой энергии в пустынях.

  • Противовращающиеся вертикально-осевые турбины компании World Wide Wind обещают большую мощность, низкую стоимость и возможность установки на большой глубине.

  • Компания Mingyang Smart Energy представила 22-мегаваттную морскую турбину, одну из самых больших в мире.

  • Fervo, сотрудничающая с Google, использует давление жидкости для раскалывания горячей породы, что делает геотермальные технологии экономически конкурентоспособными в широких районах.

  • Sage Geosystems впервые создала систему хранения энергии «huff & puff» с использованием трещин в горячей породе и воды под давлением.

  • Китай ввел в эксплуатацию первый в мире коммерческий ядерный реактор поколения IV, использующий технологию высокотемпературного газового охлаждения.

  • Калифорнийская лаборатория TAE впервые осуществила магнитно-ограниченный водородно-борный синтез, предложив подход, не требующий трития.

  • Сэм Альтман из OpenAI поддержал компанию Helion, нацелившуюся на 50 МВт чистой термоядерной энергии к 2028 году.

И то ли еще будет, ждем 2024 год.

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