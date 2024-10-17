208 гигапикселей, 14 миллионов галактик: Euclid начал составлять новый атлас

Опубликовано 17 октября 2024, 12:001 мин.
208 гигапикселей, 14 миллионов галактик: Euclid начал составлять новый атласПервый снимок
Телескоп Европейского космического агентства Euclid представил свое первое потрясающее изображение, 208-гигапиксельную мозаику, демонстрирующую 14 миллионов галактик. Это лишь небольшая часть обширной 3D-карты, которую телескоп создаст за свою шестилетнюю миссию.
© ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CEA Paris-Saclay, image processing by J.-C. Cuillandre, E. Bertin, G. Anselmi
Euclid стремится пролить свет на тайны темной материи и темной энергии, которые составляют большую часть Вселенной. Изучая распределение галактик и других космических объектов, ученые надеются раскрыть природу этих неуловимых сил.
Опубликованное изображение, охватывает область неба в 500 раз больше площади полной Луны. Оно демонстрирует разнообразие небесных объектов, включая спиральные и неправильные галактики, шаровые скопления и звезды из нашего Млечного Пути.
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