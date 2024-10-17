208 гигапикселей, 14 миллионов галактик: Euclid начал составлять новый атлас

Euclid стремится пролить свет на тайны темной материи и темной энергии, которые составляют большую часть Вселенной. Изучая распределение галактик и других космических объектов, ученые надеются раскрыть природу этих неуловимых сил.

Опубликованное изображение, охватывает область неба в 500 раз больше площади полной Луны. Оно демонстрирует разнообразие небесных объектов, включая спиральные и неправильные галактики, шаровые скопления и звезды из нашего Млечного Пути.

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