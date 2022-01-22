22-летний парень создаёт чипы самостоятельно в гараже родителей

Парень на самодельном оборудовании смог изготовить микросхему с 1200 транзисторами. Он нарезал кремниевые пластины, обрабатывал их с помощью ультрафиолетового света и вручную погружал их в кислоту.

Это был второй чип, сделанный Сэмом. Первый он изготовил ещё в старшей школе в 2018 году. Второй чип содержит в 200 раз больше транзисторов, чем первый.