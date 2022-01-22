22-летний парень создаёт чипы самостоятельно в гараже родителей

Наука и технологии
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22-летний парень создаёт чипы самостоятельно в гараже родителейДа, это могут делать не только крупные корпорации
В августе производитель чипов Intel рассказал о планах построить «мегафабрику» на территории США. В том же месяце 22-летний Сэм Зелуф (Sam Zeloof) объявил о том, что создал собственный чип в гараже родителей.
Парень на самодельном оборудовании смог изготовить микросхему с 1200 транзисторами. Он нарезал кремниевые пластины, обрабатывал их с помощью ультрафиолетового света и вручную погружал их в кислоту.
Это был второй чип, сделанный Сэмом. Первый он изготовил ещё в старшей школе в 2018 году. Второй чип содержит в 200 раз больше транзисторов, чем первый.
Ars Technica
Зелуф отметил, что его необычное хобби убедило его в том, что общество выиграет, если производство микросхем станет более доступным для изобретателей без многомиллионных бюджетов. Поэтому парень хотел бы продвигать своё дело и убеждать людей, что увлечение производством чипов может быть интересным и полезным.
Источник: Ars Technica