240 км за один полет: новый дрон «Калашникова» впервые покажут в Абу-Даби

Опубликовано 13 февраля 2025, 21:001 мин.
240 км за один полет: новый дрон «Калашникова» впервые покажут в Абу-ДабиНа выставке
Концерн «Калашников» впервые представит свой многофункциональный дрон «СКАТ 350М» на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Это первая демонстрация беспилотника на рынке Ближнего Востока, пишет Лента.ру.
Дрон предназначен для разведки и поддержки наземных операций, даже в сложных погодных условиях. Он может находиться в воздухе до четырех часов и преодолевать более 240 километров за один полет. Аппарат оснащен различными сенсорами, включая мультиспектральную камеру, которая фиксирует данные, невидимые человеческому глазу.
«Концерн „Калашников“ впервые представит многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом гражданского назначения СКАТ 350 М на рынке Ближнего Востока в рамках международной конференции и выставки вооружений IDEX 2025», — говорится в сообщении.
Выставка IDEX 2025 пройдет с 17 по 21 февраля и соберет ведущих производителей военной техники со всего мира.