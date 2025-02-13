Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2025, 21:00
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240 км за один полет: новый дрон «Калашникова» впервые покажут в Абу-Даби

На выставке
Концерн «Калашников» впервые представит свой многофункциональный дрон «СКАТ 350М» на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Это первая демонстрация беспилотника на рынке Ближнего Востока, пишет Лента.ру.
240 км за один полет: новый дрон «Калашникова» впервые покажут в Абу-Даби
© Ferra

Дрон предназначен для разведки и поддержки наземных операций, даже в сложных погодных условиях. Он может находиться в воздухе до четырех часов и преодолевать более 240 километров за один полет. Аппарат оснащен различными сенсорами, включая мультиспектральную камеру, которая фиксирует данные, невидимые человеческому глазу.

«Концерн „Калашников“ впервые представит многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом гражданского назначения СКАТ 350 М на рынке Ближнего Востока в рамках международной конференции и выставки вооружений IDEX 2025», — говорится в сообщении.

Выставка IDEX 2025 пройдет с 17 по 21 февраля и соберет ведущих производителей военной техники со всего мира.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
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