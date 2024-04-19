25 метров: ученые нашли потенциально самую большую из известных морских рептилий

История началась, когда 11-летняя Руби Рейнольдс вместе со своим отцом Джастином наткнулась на первый фрагмент челюстной кости во время охоты за окаменелостями на пляже. Осознав значимость своей находки, они связались с палеонтологом доктором Дином Ломаксом.

Это не первое подобное открытие. Еще в 2016 году опытный коллекционер окаменелостей Пол де ла Салль нашел похожую челюстную кость дальше по побережью. Две находки, удивительно похожие по размеру и строению, подтвердили существование этого гигантского ихтиозавра.