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Наука и технологии
Опубликовано 19 апреля 2024, 02:15
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25 метров: ученые нашли потенциально самую большую из известных морских рептилий

Действительно гигантский экземпляр
Случайная находка на пляже в Сомерсете открыла кусочек доисторической истории — окаменевшую челюстную кость гигантской морской рептилии. Эта находка длиной более двух метров принадлежит новому виду ихтиозавров, по оценкам специалистов, не уступающему по размерам синему киту. Его размеры могли достигать 25 метров в длину.
25 метров: ученые нашли потенциально самую большую из известных морских рептилий
© Ferra

История началась, когда 11-летняя Руби Рейнольдс вместе со своим отцом Джастином наткнулась на первый фрагмент челюстной кости во время охоты за окаменелостями на пляже. Осознав значимость своей находки, они связались с палеонтологом доктором Дином Ломаксом.

Это не первое подобное открытие. Еще в 2016 году опытный коллекционер окаменелостей Пол де ла Салль нашел похожую челюстную кость дальше по побережью. Две находки, удивительно похожие по размеру и строению, подтвердили существование этого гигантского ихтиозавра.

25 метров: ученые нашли потенциально самую большую из известных морских рептилий

© Dr Dean Lomax / University of Manchester

Команда исследователей во главе с доктором Ломаксом назвала новый вид Ichthyotitan severnensis. Эти существа, возраст которых насчитывает 202 миллиона лет, доминировали в морях в триасовом периоде наряду с ранними динозаврами на суше.

Ichthyotitan — не первый гигантский ихтиозавр, но размер его челюстных костей позволяет предположить, что это было существо, соперничающее по размерам с синим китом. Окаменелости, что интересно, заполняют пробел в 13 миллионов лет в летописи ископаемых ихтиозавров.