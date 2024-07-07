2500 голливудских фильмов и сериалов: Пентагон обвинили в пропаганде милитаризма

"От Top Gun до франшиз Marvel и даже таких шоу, как Extreme Makeover, Пентагон создал сюжеты более чем в 2500 фильмах и телешоу", - говорится в докладе. В статье приводятся слова руководителя исследований в области коммуникаций Роджера Стала из Университета Джорджии, который предполагает, что Пентагон через свое подразделение OWI предоставляет киностудиям военное оборудование для съемок в обмен на пересмотр сценария, зачастую существенно изменяя сюжетные линии.

Авторы указывают на тайные маркетинговые сцены в различных фильмах, включая такие популярные, как франшиза "Трансформеры", в которой персонаж Старскрим изображен в виде истребителя F-22.

В фильме "Человек из стали" Супермен летит рядом с истребителями F-35, чтобы "создать эмоциональную связь между зрителями и системами вооружения", утверждают журналисты. Критики утверждают, что подобная практика стирает грань между развлечениями и военной пропагандой.